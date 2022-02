100 Kilometer ist der nordische Skisportler Tobias Rath vom SC Speyer beim Rucksacklauf von Schonach nach Multen-Belchen im Schwarzwald geskatet. Das Gepäck wog beim Start vier Kilo. Rath siegte in seiner Altersklasse der Herren 31 in 6:06:21 Stunden. In der Gesamtwertung bedeutete das Platz zwei.

Ins Engadin

2800 Höhenmeter standen auf dem Programm, darunter der Feldberg auf 1425 m. Mit SC-Vorsitzendem Christian Bayer freut sich Rath nun auf den Start beim Engadiner Skimarathon in Sankt Moritz. Bayer belegte bei der Baden-Württemberg-Meisterschaft über 10 km klassisch in 29:34,5 Minuten ebenso Rang fünf wie Cedric Noé bei den Unter-16-Jährigen, die 7,5 km zurücklegten (23:29,8 min).

Annika Müller (U18) verlief sich unterwegs, was eine bessere Position als die achte über fünf km (17:38,5) nach sich zog. An 13. Stelle landete Lukas Ulrich über 10 km der U18 (34:46,9).