Paul Stepps Unfall überschattet die Alpine Rennwoche seines SC Speyer in Hochkrimml (Österreich). Am Samstag fuhr ein Tourist in den sich aufwärmenden Stepp. Er beendete die beide Eröffnungsriesenslaloms zwar noch auf den Plätzen drei und vier, startete seit dem aber nicht mehr. Hansjörg Stepp, Speyers Sportwart Alpin, berichtete von Schmerzen im Hals- und Rückenbereich.

Spieß umgedreht

Derweil räumten seine Vereinskollegen bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften ab. Im Riesenslalom lag Nele Hundinger vor Marlene Stepp, die das Ergebnis am Montag im Slalom umdrehte. Bei den Herren ging der Riesentorlauftitel an Til Hundinger, bei der Jugend an Paul Kröger.

Bei den Mädchen kam Polina Penkova auf Rang zwei, bei den Buben Frederic Rödelsperger vor Lukas Porsche und Benedikt Weber (5.). Mira Sigges beendete den Slalom als 3. , Porsche als Zweiter, gefolgt von Rödelsperger und Weber (5.).