Mit dem Ende der Sportwoche in Krimml (Österreich) stehen auch die Sieger im Arbeitsgemeinschaft-West-Cup fest. Paul Stepp gewann bei den Herren vor Paul Kröger (beide SC Speyer). Ihre Vereinskollegen Peter Höller (6.), Adrian Atlagic (12.), Til Hundinger (14.) folgten.

Marlene Stepp (4.) lag bei den Damen vor Nele Hundinger. Bei den Unter-18-Jährigen nahmen Benedikt Weber und Lukas Porsche diese Plätze ein. „Es herrschen hier Top-Bedingungen“, teilte Organisator Hansjörg Stepp mit.

Sein Abonnementplatz

Paul Stepp belegte zum Abschluss noch mal seinen Abonnementrang vier bei der Rheinland-Meisterschaft im Riesenslalom. Kröger kam als 13. ins Ziel. Im zweiten Sportwochen-Riesentorlauf setzte sich Stepp an Position neun vor Kröger (23.). Hundinger erzielte ihr bestes Ergebnis als Siebte im Parallelslalom vor Stepp (10.).

Den Rheinland-Titelkampf beendete sie als Neunte. Til Hundinger und Adrian Atlagic stiegen in die Wettbewerbe ein. Im Parallelslalom wedelten sie an die 17. sowie 33. Stelle. In den riesigen Feldern der Schüler erwiesen sich Polina Penkova, Frederic Rödelsperger und Elias Porsche als schnellste Speyerer.