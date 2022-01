Am vergangenen Samstag fand in Sudelfeld (Bayrischzell) in der Skiliga Bayern der Riesenslalom um die Münchner Meisterschaft als Punkterennen des nationalen Verbandes statt. Bei durch Neuschnee schwierigen Bedingungen gab es am Waldkopf zwei Durchgänge. Für den SC Speyer startete Paul Stepp.

Stepp Achter

Die schlägige Piste forderte zahlreiche Ausfälle. Stepp kam ins Ziel und erreichte mit Platz acht sein drittes Top-Ten-Ergebnis der Saison. Die Kinder gingen beim Vielseitigkeitsslalom des SC Sasbach bei Flutlicht auf die Piste. Unter den 95 Teilnehmern, hauptsächlich aus dem Nordschwarzwald, befanden sich sechs Speyerer.

In die Wertung kam der beste von zwei Läufen. Bei den Unter-Sechsjährigen kam Xaver Kühner auf Rang drei, sein Bruder Alexander (U8) auf Position fünf. Leo Höller landete bei der U10 an zweiter Stelle, Maximilian Kühner an zehnter. Bei der U12 nahm Anna Rödelsperger unter 13 Teilnehmerinnen Platz zwei ein, Felix Kühner Rang 14.