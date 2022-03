Paul Stepp (32, SC Speyer) hat beim Deutschen Liga-Cup in Oberjoch Platz drei im Riesenslalom belegt. Dabei stellte Stepp auf der äußerst steilen und eisigen Piste seine Qualitäten bei extremen Bedingungen unter Beweis. Im ersten Rennen kam er noch auf seinem Abonnementsrang fünf in Ziel. Drei Zehntel fehlten zum Zweiten.

Am zweiten Tag klappte es dann mit dem ersten Podest der Saison, zwei Zehntel hinter dem Zweiten. In der deutschen Rangliste verbesserte sich der Speyerer damit um über 20 Positionen. Am Seibelseckle (Schwarzwald) beendeten der SC-Nachwuchs mit einem Parallelslalom den Skitty-Cup des Deutschen Skiverbandes.

Im Jahrgang 2014 kam Alexander Kühner nach zwei Durchgängen an die sechste Stelle. Leo Höller und Maximilian Kühner belegten bei den 2012ern die Plätze fünf sowie sechs. Die ehemaligen Weltcup-Läuferin Michaela Wenig führte die Siegerehrung durch.