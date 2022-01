Bei den alpinen Regio-Meisterschaften des Skiverbandes Schwarzwald Nord am Seibelseckle erreichten Speyerer Rennläufer gute Platzierungen. Am Samstag startete Paul Kröger im Riesenslalom und landete auf Rang vier. Am Sonntag fand an gleicher Stelle ein Slalom statt, an dem drei Speyerer teilnahmen.

Bei den Unter-Zwölfjährigen kam Anna Rödelsperger auf den zweiten Platz. Mira Sigges nahm bei der U16 Position drei ein. Für Frederic Rödelsperger sprang die zweite Stelle heraus.