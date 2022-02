Bei den Baden-Württemberg-Meisterschaften in Bernau-Hofeck (Südschwarzwald) ging Paul Stepp für den SC Speyer an den Start. Im sehr gut besetzten Feld von 66 Teilnehmern lag er im Riesenslalom am Samstag nach dem ersten Durchgang auf Rang 14. Nach einer Bodenberührung in Lauf zwei fiel er auf Platz 22 zurück.

Am Sonntag lief es besser. Obwohl Stepp in dieser Saison kaum Slalom trainierte, reichte es am Ende für Position 13. Am Sonntag fand trotz Sturm und Schneetreiben ein Vielseitigkeitsrennen in Unterstmatt statt.

Starkes Sextett

Unter 97 gemeldeten Teilnehmern aus dem Skiverband Schwarzwald Nord befanden sich sechs Speyerer Kinder, die sich sehr gut behaupteten. In der Klasse der Unter-Sechsjährigen kam Xaver Kühner an die zweite Stelle, ebenso sein Bruder Alexander (U8). In der U10 belegte Leo Höller Platz fünf vor Alexander Kühner (Neunter). Anna Rödelsperger (U12) erreichte Rang vier, Felix Kühner den 16.