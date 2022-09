Die Speyerer Karnevalgesellschaft (SKG) hat wieder eine neue Gardetanzgruppe auf die Beine gestellt. In der zweijährigen Corona-Pause gelang es Annika Höfer, Lisa Weller und Jasmin Feth, etwa 40 Kinder im Alter von zwei bis zwölf Jahren für dieses Projekt zu begeistern. Derzeit trainieren sie für ihren ersten Auftritt in der kommenden Kampagne, wie der Verein mitteilt.

Auch wenn die Jahreshauptversammlung der SKG mit Neuwahlen erst am Mittwoch, 28. September, ansteht, laufen die Planungen für die Kampagne 2022/23 in der Stadthalle mit der Herrensitzung (10. Februar), dem Tanz um die Bütt (11. Februar) und den Damensitzungen am 16. und 17. Februar 2023 bereits. Eintrittskarten können bis zum 30. November per E-Mail bestellt werden: karten@skg-speyer.de. Für die Kinderfastnacht am Sonntag, 20. Februar, sind Karten nur an der Tageskasse erhältlich.