Einen 31-Jährigen auf einem „Onewheel“ oder „Monowheel“, eine Art Skateboard mit Elektromotor, hat die Polizei Speyer nach eigener Mitteilung am Donnerstag, 7.10 Uhr, in der Wormser Landstraße aus dem Verkehr gezogen. „An dem kuriosen Gefährt war kein Versicherungskennzeichen angebracht – mangels Betriebserlaubnis können solche Gefährte in rechtlicher Hinsicht nicht im öffentlichen Verkehrsraum betrieben werden“, berichten die Beamten. Das Gefährt habe eine Geschwindigkeit von rund 20 Kilometer pro Stunde erreicht. Es sei sichergestellt worden, und der 31-Jährige müsse sich nun einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz stellen.