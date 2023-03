Heute in einer Woche kommen Valer Sabadus und Spark, die klassische Band, zu den Speyer Resonanzen. Das Festival begann phänomenal mit der Gruppe Sjaella.

In der Vokalmusikszene ist das Leipziger A-capella-Ensemble Sjaella längst eine feste und erfolgreiche Größe. Dass es bisher noch nicht in die Region und nach Speyer gekommen sind, ist deshalb verwunderlich. Umso erfreulicher, dass die Sängerinnen nun zum Auftakt des neuen städtischen Festivals Speyer Resonanzen endlich hier auftraten. Sie wurden dabei selbst sehr hochgesteckten Erwartungen in überzeugender Weise gerecht – und man schließt sich gerne dem Wunsch des Ensembles nach einer baldigen Wiedereinladung an.

Das in diesem März stattfindende Nachfolgefestival für die Kontrapunkte ist ja zweigeteilt. Die beiden letzten Konzerte im Historischen Ratssaal bringen Kammermusik aus Vergangenheit und Gegenwart mit prominenten Geigern aus Speyer und deren Kollegen. Die ersten beiden in der Dreifaltigkeitskirche galten und gelten Ensembles, die sich zwischen musikalischen Welten bewegen. Das gilt am 22. März um 19.30 Uhr für den Countertenor Valer Sabadus und die klassische Band Spark. Und es galt für den Auftritt des Sextetts Sjaella.

„Welteinklang“

„Welteinklang“ war das Programm von Viola Blache, Marie Fenske und Franziska Eberhardt Sopran, Marie Charlotte Seidel, Mezzosopran, sowie Felicitas und Helene Erben, Alt, überschrieben. Es spannte einen Bogen von Gesängen auf geistliche Texte über Nachtgesänge aus einer barocken Semi-Opera bis zu Volksmusik aus Skandinavien, Irland und Deutschland. Das Verblüffende war die Wandlungsfähigkeit und Kunst im Vortrag von Sjaella. Das Ensemble machte mit ausgefeilter Vielstimmigkeit, einer sagenhaften Vielfalt an klanglichen Schattierungen und Nuancen und einer Individualität im Ton aus jedem Stück ein Klanggebilde von bewegender Aura. Das betraf im ersten Teil die moderne Adaption eines mittelalterlichen Hymnus’ ebenso wie eine Hohelied-Vertonung und nicht minder zwei mehr denn je aktuelle Friedensstücke von Fredrik Sixten und Arvo Pärt.

Von ganz großer Wirkung war das eigens für die SchUM-Stadt Speyer von Sjaella einstudierte und als einziges Werk von den sechs Sängerinnen nicht auswendig gesungene „A Girl“ von David Lang auf einen jiddischen Text, das dieser für die Holocaust-Überlebende Clara Knopfler schrieb.

Zauber der Nacht

Hier sangen die Sechs in der Kirchenmitte im Kreis. Das erste Stück hatte sie auf der Empore gesungen. Zu den ungewöhnlich präsentierten Werken gehörte auch das interplanetare „Stars“ von Eriks Esenvalds, bei dem zum Gesang die ätherischen Klänge einer Art Glasharfe traten.

Den Zauber der Nacht beschworen ganz zauberhaft gesungene Bearbeitungen von Philip Lawson nach Stücken aus Henry Purcells „The Fairy Queen“ (Die Feenkönigin).

Zu den mitreißend vorgetragenen Volksliedern gehörte auch ein Jägermix nach deutschen Volksliedern und dem Jägerchor aus dem „Freischütz“ im Arrangement von Michael Eimann. Höchst wirkungsvoll war hier auch die Choreographie von Sjaella.

Das Publikum des ersten Konzerts der Resonanzen war enthusiasmiert.