Das Vokalensemble Sjaella gastiert beim Eröffnungskonzert der neuen Reihe „Resonanzen“ am 10. März in der Dreifaltigkeitskirche in Speyer.

Genregrenzen scheinen die sechs Frauen des Leipziger A-capella-Ensembles Sjaella nicht zu kennen. Ihr Repertoire spannt sich locker von Popsongs zu zeitgenössischen Werken, von Arrangements barocker