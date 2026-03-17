„Kein Geld fürs Ehrenamt“: Mit dieser Haltung haben in Römerberg zwei Ratsmitglieder eine Spenden-Aktion für Vereine ins Leben gerufen. Weitere Mitstreiter sind erwünscht.

Die Freiwillige Feuerwehr Römerberg feiert in diesem Jahr ihr 175-jähriges Bestehen und hat dieses Jubiläum jüngst mit einem Festakt zelebriert. Dabei wurde in mehreren Reden deutlich, „wie tief die Feuerwehr in der Gemeinde verwurzelt ist und welch unverzichtbare Rolle sie für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger spielt“. Gleichzeitig darf auch der Förderkreis St. Florian feiern: Der Verein wird in diesem Jahr 45 Jahre alt. Römerbergs Wehrleitung Andreas Leibig, Sabrina Beitler und Martin Strehl sowie Fördervereinsvorsitzender Norman Biernat nahmen zahlreiche Geschenke entgegen.

Eins davon kann durchaus als besonders hervorgehoben werden: Andreas Ruhnke und Hubert Bohlender übergaben dem Förderkreis einen Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro. Die CDU-Ratsmitglieder behalten das Sitzungsgeld, das sie von der Gemeinde für ihre politische Gremienarbeit bekommen, nicht für sich, sondern sammeln es und spenden es jedes Jahr an einen Verein in Römerberg. Dieses Jahr wurde der Feuerwehr-Förderkreis anlässlich seines Jubiläums bedacht. Außerdem konnte sich der FV Berghausen über 500 Euro freuen. Im vergangenen Jahr war der Pfälzerwald-Verein der Glückliche, der von Ruhnke und Bohlender 1500 Euro bekam.

„Meine Philosophie ist, dass ich für meine ehrenamtliche Tätigkeit kein Geld annehmen möchte“, begründet Ruhnke sein Engagement. Er habe zu Beginn der Legislaturperiode auch andere Ratsmitglieder zum Mitmachen animiert, allerdings habe sich nur Parteikollege Hubert Bohlender, der in den Gemeinderat nachgerückt war, bereiterklärt, sein Sitzungsgeld ebenfalls zu spenden. Somit bilden die beiden die „Gemeinschaft Ratsspende für Römerberger Vereine“. Ruhnke hob beim Festakt die Bedeutung des Ehrenamts somit nicht nur in seiner Rede für die Feuerwehr hervor, sondern ließ mit seinem Mitstreiter Taten sprechen: „Wir helfen gerne und die Feuerwehr hilft allen“, lautete das Motto der beiden. Denn Ruhnke findet: Freiwillige Mitglieder von Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Rettungsdienst sollten für ihr Ehrenamt durchaus Geld bekommen.

Dass Ratsmitglieder ihr Sitzungsgeld spenden, kommt auch anderswo vor: In Schwegenheim lassen alle Ratsmitglieder das Sitzungsgeld der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres traditionell einem guten Zweck zugutekommen. Wir finden: Diese Spendenbereitschaft kann durchaus Schule machen.