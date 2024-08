Zuwachs im Sealife: Nach eigenen Angaben sind die beiden Zebrahaie Sissi und Lissi ins große Ozeanbecken eingezogen. Nach einer 21-tägigen Quarantänezeit, in der sich die Haie an ihre neue Umgebung gewöhnen konnten, seien sie nun bereit, ihre neuen Mitbewohner zu treffen und von den Besucherinnen und Besuchern bestaunt zu werden, heißt es aus dem Hafenbecken. „Die Quarantänezeit war entscheidend, um sicherzustellen, dass die Haie gesund und stressfrei in ihr neues Zuhause einziehen konnten, teilt das Sealife mit. Während dieser Zeit seien die Haie sorgfältig beobachtet, entwurmt und an die Futterzange gewöhnt worden. Die beiden Neuzugänge gesellen sich demnach zu Zebrahai-Männchen Franz, der bereits Anfang des Jahres in die Unterwasserwelt eingezogen ist. „Die Haie haben sich in ihrem neuen Zuhause von Anfang an super wohl gefühlt,“ erklärt Rika Ball, Aquaristin im Sealife. „Das erkennt man unter anderem daran, dass sie einen riesengroßen Appetit haben und bei der täglichen Fütterung einiges verputzen,“ erzählt sie weiter. Zu den Leibspeisen der Tiere gehören Seelachs, Tintenfisch und Makrele.