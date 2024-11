Gewichtheber-Großeinsatz des AV 03 Speyer am Samstag an zwei Orten: Der achtmalige Deutsche Meister und Tabellenzweite tritt ab 19 Uhr im heimischen Athletenheim zum zweiten Rundenkampf gegen TB 03 Roding an, der Regionalligist Speyer II zu seiner ersten Saisonpartie ab 16 Uhr bei KSV Grünstadt II.

„Ein 3:0 ist unser Ziel, zu erreichen mit 780 Kilopunkte plus x“ kündigt AV-Abteilungsleiter Frank Hinderberger