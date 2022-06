Das Simon & Garfunkel-Tribute-Duo „Graceland“ gastiert wieder in Speyer.Die Zwei reduzieren die Hits der New Yorker in der Dreifaltigkeitskirche auf das Notwendigste.

Mit Liedern wie „The Sound Of Silence“ und „Homeward Bound“ schufen „Simon & Garfunkel“ poetische Hymnen für eine ganze Generation. 1968 schrieb das US-amerikanische Duo mit „The Boxer“ ein hochemotionales Loblied auf einen Überlebenskünstler, der sich trotz vieler herber Rückschläge immer wieder aufrappelt, um nicht am Leben zu scheitern. „Mrs. Robinson“ wurde 1969 weltberühmt durch seinen Einsatz in dem vielfach ausgezeichneten Spielfilm „Die Reifeprüfung“.

Als Botschaft der Hoffnung ging ein Jahr später mit „Bridge Over Troubled Water“ schließlich eine Komposition von schlichter Schönheit gepaart mit lyrischen Worten in die Musikgeschichte ein. Ebenfalls im Jahr 1970 trugen S & G mit einem Song, der bei ihnen „El Condor Pasa“ heißt und auf der Melodie einer peruanischen Volksweise basiert, dazu bei Folklore in der Popmusik salonfähig zu machen. Auch nach ihrer Trennung konnten Paul Simon und Art Garfunkel mit Soloerfolgen wie „Fifty Ways To Leave Your Lover“ oder „Bright Eyes“ weiter von sich reden machen.

Nahe am Original

Die Sänger und Gitarristen Thomas Wacker und Thorsten Gary aus dem badischen Bretten stellen sich seit einigen Jahren der Aufgabe das Erbe von „Simon & Garfunkel“ zu pflegen und deren Lieder weiterhin live auf die Bühne zu bringen. Dazu treten sie entweder als Duo, mit Band und Streichquartett, oder sogar mit großem Symphonieorchester auf. Unter der Überschrift „A Tribute to Simon & Garfunkel“ interpretieren sie die Songs ihrer Vorbilder sehr nahe am Original.

Nun kommen Wacker (Paul Simon) und Gary (Art Garfunkel) mit den unzähligen Klassikern des nach wie vor erfolgreichsten Folkrock-Duos aller Zeiten, inzwischen bereits zum dritten Mal, für ein Gastspiel nach Speyer.

In der Dreifaltigkeitskirche geht es in Zweierformation, gemäß dem Titel ihrer aktuellen Live-CD, „Back To The Roots“. Mit ausgefeiltem Harmoniegesang und präzisem Gitarrenspiel reduzieren sie die Hits der New Yorker Singer/Songwriter auf das Notwendigste und befreien sie von aufgeblähter Überproduktion.

Auch ein Choral erklingt

Obwohl immer wieder behauptet wird, Art Garfunkel sei ein Multiinstrumentalist, trat bei Liveauftritten stets nur Paul Simon als Gitarrist in Erscheinung, während sich sein Bandkollege voll und ganz auf den Gesang konzentrierte. Wacker und Gary greifen jedoch beide zur Klampfe, und erzielen dadurch stellenweise sogar einen noch dichteren Sound als die Originale. In intimer Gotteshausatmosphäre verspricht auch die Wacker/Gary-Version von Paul Simons „American Tune“ ein Höhepunkt zu werden – handelt es sich dabei doch um Abwandlung des deutschen Kirchenliedes „O Haupt voll Blut und Wunden“.

Info

„Graceland – A Tribute to Simon and Garfunkel“ am 1. Juli um 20 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche Speyer. Eintrittskarten gibt es bei allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen (also auch dem RHEINPFALZ-Ticket-Service) oder unter www.graceland-online.de.