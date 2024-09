Simon Josef Brandhuber wird die Gewichtheber-Abteilung des achtmaligen deutschen Meisters AV 03 Speyer nach der am 12. Oktober beginnenden Bundesliga-Saison 2024/25 verlassen und seine als Neunjähriger beim TB 03 Roding begonnene Sportkarriere vermutlich ausklingen lassen.

Das bestätigte er unserer Zeitung auf Anfrage. Seine internationale Karriere beendete der 33-Jährige bereits. Der in Leimen wohnende Bundeswehr-Oberfeldwebel war sieben Mal deutscher Aktiven-Meister und kam 2020 zum Athletenverein an den Rhein. Der in Deggendorf-Steinach/Niederbayern aufgewachsene Brandhuber startete mehrmals bei Europa- und Weltmeisterschaften.