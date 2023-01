Die Straßenreinigung der Stadt Speyer zieht eine traurige Bilanz der Silversternacht in der Domstadt. Nachdem in diesem Jahr wieder fast unbeschränkt geböllert werden durfte, mussten von den Mitarbeitern der Straßenreinigung rund zehn Kubikmeter Müll aufgesammelt und abgefahren werden, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte. Allein auf dem Berliner Platz habe die Straßenreinigung rund 2,5 Kubikmeter Müll zusammengetragen. Auch im Woogbachtal, im Feuerbachpark, auf der Brücke in der Heinrich-Heine-Straße über die B9 und auf der Brücke im Closweg über die B39 in den Vogelgesang habe sich der Silvester-Abfall gehäuft. Die Menschen würden offenbar weniger vor der eigenen Haustür Feuerwerk zünden, sondern zunehmend auf öffentlichen Plätzen, hat die Straßenreinigung festgestellt. Leere Feuerwerksbatterien seien einfach in den Straßenrinnen liegengelassen worden. Außerdem habe man sehr viele Glasscherben beseitigen müssen. Die Kosten der Entsorgung trägt nun die Allgemeinheit.