Für Freunde anspruchsvoller Chormusik war das Sehen und Hören der Evangelischen Jugendkantorei der Pfalz in einem Silvestergottesdienst in der Südpfalz in den vergangenen Jahren ein Geheimtipp. Doch dieses Jahr ist Corona-bedingt alles anders, wie Cornelia Winter vom Landeskirchenrat der Evangelischen Kirche der Pfalz mitteilt.

Der Chor gestaltete seine vormaligen Auftritte während der sogenannten Weihnachts-Arbeitsphase. Wegen der Einschränkungen aufgrund der Pandemie gibt es derzeit weder die Arbeitsphase noch den Gottesdienst. Stattdessen grüßt der Chor unter der Leitung von Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald per Video. Produziert wurde Dietrich Bonhoeffers „Von guten Mächten“ – abrufbar ab 31. Dezember, 14 Uhr, bei Youtube auf dem Kanal „Amt für Kirchenmusik Speyer“.