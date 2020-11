Ob in der Stadt Speyer ein Corona-bedingtes Abbrennverbot von Feuerwerken kommt, hängt zunächst davon ab, welche Entscheidungen von Bund und Ländern getroffen werden, beziehungsweise ob diese einheitliche Regelungen veranlassen werden. Das hat Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage mitgeteilt. Sollte dies nicht der Fall sein, müsse die Stadt anhand der Infektionslage entscheiden, ob und wenn ja welche Maßnahmen eingeleitet werden. „Das wird aber voraussichtlich nicht jetzt passieren, sondern in etwas mehr zeitlicher Nähe zum Silvesterabend, wenn sich abschätzen lässt, wie sich die Infektionslage dann darstellt“, so die Sprecherin. Das derzeit schon gültige Abbrennverbot für Feuerwerk, das sonst im Bereich der Innenstadt gilt, stehe in direktem Zusammenhang mit dem Weihnachtsmarkt. Die dortigen Buden sollen vor umherfliegenden Raketen und Böllern geschützt werden. „Da der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht stattfindet, werden diese Reglungen in diesem Jahr voraussichtlich auch nicht erforderlich sein.“