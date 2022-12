Die Stadt Speyer hat für Samstag und Sonntag, 31. Dezember und 1. Januar, auf Grundlage der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz eine Allgemeinverfügung erlassen, die im Bereich des Weihnachts- und Neujahrsmarktes das Abbrennen von Pyrotechnik zur Gefahrenabwehr untersagt, wie es in einer Mitteilung der Verwaltung von Donnerstag heißt. „Die Regelungen zur Silvesternacht sollen einem leichtfertigen Umgang mit Feuerwerkskörpern und Böllern vorbeugen. So wollen wir verhindern, dass beispielsweise die Weihnachtsmarktbuden in Brand geraten oder Menschen anderweitig gefährdet werden, denn gerade zu dieser Zeit ist die Maximilianstraße stark besucht“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. Das Abbrennverbot gilt im gesamten Bereich des Weihnachts- und Neujahrsmarktes über die Maximilianstraße zwischen Domplatz und Altpörtel hinweg. Die Einsatzkräfte des Kommunalen Vollzugsdienstes sowie eine von der Stadt beauftragte Sicherheitsfirma werden den Bereich kontrollieren. Außerdem hat das Polizeipräsidium Rheinpfalz für die Silvesternacht eine verstärkte Präsenz der Einsatzkräfte in der gesamten Vorder- und Südpfalz angekündigt. Gemäß der Sprengstoffverordnung des Landes ist das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände im öffentlichen Raum aus Sicherheitsgründen in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlicher Gebäude oder Anlagen untersagt. „Darüber hinaus sollte jeder überlegen, ob und wie viel Feuerwerk im privaten Bereich tatsächlich nötig ist. Denn nicht nur unsere Rettungskräfte und Krankenhäuser sind in der Silvesternacht wegen der erhöhten Verletzungsgefahr stark gefordert. Auch bei Haus- und Wildtieren erzeugt das Böllern enormen Stress und kann zu Schockerlebnissen führen“, betont die Stadtchefin.