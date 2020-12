Anders als an den Weihnachtsfeiertagen wird es an Silvester und Neujahr keine Lockerungen der Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz geben. Für Speyer bedeutet das, dass auch am 31. Dezember sowie an Neujahr nächtliche Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 und 5 Uhr gelten, teilt Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage mit. Nach 21 Uhr dürfen sich draußen also nur noch Personen aufhalten, die dafür einen triftigen Grund haben – laut Allgemeinverfügung der Stadt zählen dazu unter anderem berufliche Gründe oder medizinische Notfälle. Bei privaten Treffen dürfen maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen – Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet. Ein Treffen vor dem Haus mit Nachbarn ist nicht erlaubt, da an Silvester ein generelles An- und Versammlungsverbot gilt. „Auch ein gemeinsames Anstoßen draußen ist nicht erlaubt – es gilt dazu ein generelles Alkoholkonsumverbot in der Öffentlichkeit“, so Eschenbach.

Bußgelder bei Verstößen

Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) und die Polizei werden nach Angaben der Verwaltungssprecherin verstärkt mit Personal unterwegs sein – der KVD mit doppelt so viel wie sonst – um bei Streifenfahrten und -gängen die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren. „Wie immer gilt aber auch hier: die Ordnungskräfte können nicht überall sein. Es gilt daher der dringende Appell an die Vernunft der Menschen, sich an die Regeln zu halten“, so Eschenbach. Bei Missachtung der Regeln drohen Bußgelder, deren Höhe sich nach Art und Schwere des Vergehens richte. Bei einem Erstverstoß gegen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen etwa fallen nach Angaben der Verwaltung 150 Euro an.

Kein Feuerwerk in der Öffentlichkeit

Feuerwerk und Pyrotechnik dürfen weder verkauft noch erworben werden. Auf öffentlichen Straßen und Plätzen gilt laut Stadt zudem ein generelles Abbrennverbot. Auch „Altbestände“ dürfen nicht auf der Straße vor dem Haus, sondern nur auf dem eigenen Privatgelände gezündet werden. Die Stadt rät allerdings auch davon ab und verweist auf die hohe Verletzungsgefahr beim Abbrennen von Pyrotechnik. Die Krankenhäuser, in denen die Situation nach wie vor kritisch sei, würden dadurch noch zusätzlich belastet.