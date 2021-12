2021 ist ein Praetorius-Jahr in Erinnerung an den 400. Todestag und womöglich den 450. Geburtstag des Komponisten und Musiktheoretikers an der Schwelle von Renaissance und Barock. Gewaltig ist sein Vokalwerk in vielen Bänden. Der Band mit den Instrumentalwerken allein ist schon gewaltig – er enthält rund 1000 Tänze. Er heißt denn auch zu Recht Terpsichore nach der Muse des Tanzes.

Zum Praetorius-Jahr ist nun eine CD mit Tänzen aus dieser Sammlung erschienen, die im Sommer 2020 entstanden ist. Eingespielt hat sie das Ensemble Capella de la Torre unter Leitung der Oboistin und Schalmeienspielerin Katharina Bäuml. Diese hätte im Mai zu den Schwetzinger Festspielen in Speyer auftreten sollen. Bei der Herbstversion der Festspiele gab es wenigstens zwei Konzerte im Schwetzinger Schloss mit der Capella. Das Ensemble arbeitet bei seinen Projekten mit Musik des 16. und 17. Jahrhunderts oft mit Künstlern aus anderen Bereichen zusammen. So war das heuer auch in Schwetzingen mit dem Schauspieler Hanns Zischler und einem Karate(Kampf)Künstler.

Tänzer inspirieren Musiker

Bei der CD mit den Tänzen von Praetorius (deutsche harmonia mundi) waren vier Tänzer beteiligt, die natürlich auf dem Silberling nicht zu erleben sind, die aber in der Zusammenarbeit die Capella de la Torre wesentlich inspiriert haben. Schließlich wurde das Ganze im Blick auf eine Aufführung vor Publikum erarbeitet.

Das um einige Vokalwerke, gesungen von Margret Hunter, ergänzte Tanzprogramm bietet ein großartiges Hörvergnügen, das dem Reiz und der Kunst der Musik von Praetorius nichts schuldig bleibt.

Die CD ist eine überaus gelungene Hommage an den frühen deutschen Meister der Musik und eine weitere tolle Aufnahme der Capella de la Torre unter Katharina Bäuml. Lautenist der Gruppe ist übrigens Johannes Vogt, der oft in Speyer als Mitglied des Quartetts La Rosa Enflorece auftritt.

