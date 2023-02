Fassungslosigkeit und Ärger beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Speyer: Unbekannte haben am Freitagnachmittag auf dem eingezäunten Gelände der Hilfsorganisation im Birkenweg im Norden der Stadt die beiden Warnlichtbalken des Einsatzleitfahrzeuges abmontiert und mitgenommen. Den Schaden schätzt Andreas Wiedemann, Fachbereichsleiter Sanitätsdienst beim ASB Speyer, auf „mindestens 10.000 Euro“. „Für uns als kleiner Verband aus Ehrenamtlichen ist das ein echter Schock“, sagte Wiedemann gegenüber der RHEINPFALZ: „Jetzt für Ersatz zu sorgen, wird eine riesige Herausforderung.“ Denn der Ortsverband könne kaum so viel Geld auftreiben, schon gar nicht in kurzer Zeit. Doch ohne die sogenannte Sondersignalanlage sei das Fahrzeug nicht einsatzfähig. Wiedemann ist überzeugt, dass die Täter genau wussten, was sie taten: „Denen ging es nicht darum, etwas kaputtzumachen. Die Kabel wurden sauber durchtrennt.“ Für gebrauchte oder ausrangierte Anlagen dieser Art gebe es einen Markt, sagt Wiedemann. Gerade viele kleinere, weniger finanzstarke Verbände seien froh, wenn sie eine gute, gebrauchte Anlage kaufen könnten statt eine ganz neue bestellen zu müssen. Das lädierte Einsatzleitfahrzeug, ein VW-Bus, steckt voller Kommunikationstechnologie, um verschiedene Abteilungen in Einsätzen führen zu können. Der Speyerer ASB hatte es erst Mitte 2022 angeschafft. „Wir hoffen sehr, dass die Täter schnell gefunden werden“, sagt Wiedemann, der die Bevölkerung um Hinweise bittet. Zwei Hersteller solcher Sondersignalanlagen hätten sich bereits gemeldet und angekündigt, den Gebrauchtmarkt im Auge zu behalten: „Sollten die Balken dort auftauchen, werden sie gefunden.“