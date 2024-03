Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Giulia Fauszt diskutiert für ihr Leben gerne. Kein Wunder also, dass die 14-Jährige das Regionalfinale des Schüler-Wettbewerbs „Jugend debattiert“ in Speyer gewonnen hat. Die nächsten Ziele in Mainz und Berlin sind für die Neuntklässlerin des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums kein Grund zur Diskussion.

Pro und Contra ist für Giulia Fauszt Alltag. Ob am heimischen Küchentisch oder im Sozialkunde-Unterricht ist sie um gute Argumente so gut wie nie verlegen. Seit Schuljahresbeginn