AV03 Speyer II feiert erfolgreichen Saisonabschluss gegen Altrip. Das Ergebnis war lange umkämpft.

Zum letzten Kampf der Regionalliga-Saison trat die zweite Mannschaft des AV 03 Speyer gegen AC Altrip an und konnte sich in einem engen Duell mit 2:1 durchsetzen. In einem über weite Strecken ausgeglichenen Wettkampf überzeugten die Speyerer Heberinnen und Heber mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Für den AV 03 Speyer gingen Anna Hoffmann, Wadim Gormakow, Christina Spindler, Linda Galm, Marc Fechner und Nevian Grundig an die Hantel.

Vor stimmungsvoller Kulisse und erfreulich vielen Gästefans aus Altrip zeigte sich die Mannschaft im Reißen stabil und legte damit die Grundlage für den späteren Erfolg (122,2 : 103,7).

Echter Krimi

Das Stoßen entwickelte sich anschließend zu einem echten Krimi: Erst mit dem letzten Versuch der Gäste von Christoph Vierrath aus Altrip fiel die Entscheidung über den Punkt in dieser Disziplin (204,1:208,2).

Mit diesem Erfolg beendet der AV 03 Speyer II die Regionalliga-Saison mit einem starken Auftritt und bestätigt so die gute Mannschaftsarbeit im Verein.