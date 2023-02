Die Stadt Speyer hat sich in einem Rechtsstreit über 308.000 Euro gegen das Land durchgesetzt. Wie Fachbereichsleiterin Sabine Dittus mitteilt, geht es um die Verzinsung von Landeszuschüssen, die das Land der Stadt für ihre Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) ab 2012 zu viel gewährt hatte. Aufgrund einer falschen Berechnung des Liquiditätsbestands der Stadt seien jährlich knapp 177.000 Euro zu viel gezahlt worden. Dittus: „Die Zuweisungen wurden daher rückwirkend für die Jahre 2012 bis 2019 korrigiert und die Überzahlung zurückgefordert.“ 2021 habe das Land dann den Bescheid dazu erlassen und eine Verzinsung mit einem Zinssatz von 5 Prozent gefordert. Das wären allein 308.000 Euro an Zinsen gewesen, so die geschäftsführende Beamtin. Der städtische Widerspruch dagegen sei nun in der Sache erfolgreich gewesen: „Nachdem das Verwaltungsgericht Neustadt darauf hingewiesen hat, dass der Zinsanspruch bereits bei Erlass des Zinsbescheides verjährt war, hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion des Landes (ADD) angekündigt, den Zinsbescheid aufzuheben.“ Die Stadt hatte argumentiert, dass die ADD die Überzahlung mit zu vertreten hatte, da sie die Bescheide und die Korrektheit der Zuweisungen schon Jahre zuvor hätte überprüfen können. Außerdem hatte sie die Höhe des festgesetzten Zinssatzes bemängelt, die am Markt nicht realisierbar gewesen wäre.