Das Gemeinnützige Siedlungswerk (GSW) hat in Speyer 75-jähriges Bestehen gefeiert. Das kirchliche Wohnungsbauunternehmen mit dem Bistum und der Caritas als Gesellschaftern hat sich über die Jahre stark verändert. Sein Chef sagt: „An unseren Wohnungen kann man ablesen, was sich in der Gesellschaft tut.“

Am Anfang war pure Not. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren im Bistumsgebiet rund 25 Prozent des Wohnraums zerstört, in einigen Städten bis zu