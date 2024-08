Die Evangelische Kirche der Pfalz ist mit der Gemeinnützigen Siedlungswerk Speyer GmbH (GSW), dem Wohnungsbauunternehmen des Bistums Speyer, als potenziellem Investor im Gespräch für einen Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Evangelischen Fachhochschule Ludwigshafen. Die Fachhochschule soll abgerissen werden, um Platz für das neue Bauprojekt zu schaffen.

Ein Investitionsvolumen in Höhe von 25 Millionen Euro für einen Neubau sei für die Landeskirche nicht stemmbar, sagte Finanzdezernentin Karin Kessel in Speyer dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Landeskirche wolle jedoch „Eigentümer von Grund und Boden“ bleiben, eine neue Immobilie solle durch ein Bauunternehmen im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrags erbaut werden. Für den Abriss des denkmalgeschützten Gebäudes und die Investition in eine neue Immobilie hatte die Landessynode im Juni vier Millionen Euro für 2025 bewilligt. Ziel der Landeskirche sei es, Eigentumsanteile für Mietwohnraum zu erwerben. Geplant seien sowohl „Wohnungen, die sich Familien leisten können“ als auch „hochpreisige Wohnungen“, sagte Kessel. Auch der protestantische Kirchenbezirk Ludwigshafen zeige Interesse am Erwerb von Räumen für kirchliche Einrichtungen. Derzeit gebe es dazu nur Ideen, informierte Dekan Paul Metzger. Eine Sanierung des zwischen 1968 und 1970 gebauten Betonbau-Komplexes sei weder wirtschaftlich noch zweckmäßig, sagte Kessel.