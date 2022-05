Die Stadt Speyer hat am Dienstag erstmals eine detaillierte Finanzstatistik zu den Ausgaben der infolge des Ukraine-Kriegs in Speyer gelandeten Geflüchteten veröffentlicht. So waren von den bis Ende April rund 140 gemeldeten Minderjährigen 57 an Schulen in Speyer gemeldet. Auffällig in der Statistik ist, dass die Siedlungsschule mit 18 ukrainischen Schülern mit Abstand die meisten Kinder aufgenommen hat. An allen anderen Schulen sind es sechs oder weniger Schüler. In städtischen Kindertagesstätten ist derzeit nur ein einziges ukrainisches Kind gemeldet. Bis zum 30. April sind bei der Stadt für die Unterbringung und Versorgung ukrainischer Geflüchteter mehr als 204.000 Euro an Kosten entstanden. Die größten Posten sind Leistungen, die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz angefallen sind. Das sind Leistungen zur Deckung des Bedarfs beispielsweise an Ernährung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushalts. Der zweitgrößte Posten ist die Ausstattung der Räumlichkeiten. Dafür wurden beispielsweise 15 Herde, 140 Betten, 60 Kühlschränke und zehn Waschmaschinen angeschafft. Ein Teil dieser Kosten, 87.894 Euro, konnte dank privater Spenden von Speyerer Bürgern bezahlt werden. Aus dem Finanzbericht geht hervor, dass derzeit 357 ukrainische Geflüchtete in Speyer leben, davon ist die Mehrheit weiblich (237). Bis zum 30. April waren es noch 317 Geflüchtete.