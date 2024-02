Verfrühter Start in die kurzen Fasnachtsferien in der Siedlungsschule: Am Donnerstag, 11.40 Uhr, musste in der Unterrichtszeit das Gebäude am Birkenweg in Speyer-Nord geräumt werden, weil Gasleck-Alarm ausgelöst worden war. Der verdächtige Geruch wurde im Keller lokalisiert und auf eine undichte Heizungsarmatur zurückgeführt. Die Lage war laut Feuerwehr, die mit neun Kräften ausgerückt war, schnell im Griff. Ihre hochsensiblen Messgeräte hätten tatsächlich eine erhöhte Gas-Konzentration nachweisen können, diese habe allerdings deutlich unter allen Richtwerten gelegen, nach denen eine Gefahr bestanden hätte. Die möglicherweise defekte Heizung sei außer Betrieb genommen und für eine Reparatur vorbereitet worden. Näheres zur Ursache war zunächst nicht bekannt.