Es war ein Bild der Verwüstung, das sich dem Hausmeister bot, als er am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr den Einbruch in die Siedlungsrealschule im Birkenweg in Speyer-Nord entdeckte. Die Folgen sind gravierend und lassen eine reguläre Schulverwaltung momentan nicht zu.

„Wir waren sehr geschockt“, sagt Schulleiterin Barbara Ebrecht. Vor allem das Sekretariat sei „komplett verwüstet“. Die bisher unbekannten Täter hätten unter anderem