Zum ersten Mal seit fünf Jahren gibt es am Sonntag, 4. August, wieder einen Umzug beim Siedlerfest in Speyer-Nord. Dass dieser gerade drei Wochen nach dem Unfall beim Brezelfestumzug stattfindet, macht die Sache allerdings nicht einfacher.

Stefan Broßmann, Vorsitzender der ausrichtenden Siedlergemeinschaft, berichtet von neuen Auflagen infolge des Unfalls vor drei Wochen, bei dem eine Zwölfjährige an den Beinen verletzt worden war. Nun hätten detaillierte Sicherheitskonzepte vorab eingereicht werden müssen, es seien zusätzliche Anforderungen an die Sicherheit der Umzugswagen gestellt worden und es würden mehr Begleitpersonen gefordert, nennt er als Beispiele. Zwei bis drei geplante Nummern hätten deshalb zurückgezogen. Auch die Siedlergemeinschaft selbst verzichte nun auf ihren großen Wagen, sei aber mit Handkarren dabei. „Dann gibt’s auch keine Probleme.“

Rund 20 Nummern kündigt er für den verkürzten Umzug an, der vom Kastanien-/Eibenweg über den Fliederweg, Nußbaumweg und Birkenweg zur Feierstätte auf dem ASV-Gelände führe. Der früher ebenfalls bespielte Bereich der Waldseer Straße bleibe außen vor. Beginn ist am Sonntag um 14 Uhr. Gefeiert wird ab Freitag, 2. August, mit dem Boxturnier ab 20 Uhr. Der Samstag bietet ein Platzfest ab 15 Uhr, ein Platzkonzert um 18 Uhr und um 18.30 Uhr eine Feierstunde mit der Oberbürgermeisterin. Der Sonntag startet mit einem Schafkopfturnier (10 Uhr) und einem Frühschoppen (11 Uhr). Um 21.30 Uhr wird „Sau Jolanthe“ verlost. Musik machen am Samstag DJ Seemann und tags darauf die „Pälzer Batschkabbe“.