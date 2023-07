Die Siedlergemeinschaft Speyer-Nord will ihr so beliebtes wie traditionsreiches Siedlerfest nicht sterben lassen. Dennoch muss sie es nach den Problemen in der Corona-Zeit in diesem Jahr erneut absagen.

Das mehrtägige Fest finde aufgrund der Baustellen in Speyer-Nord in diesem Jahr nicht statt, teilt der Verein mit. Mehrere Straßen sind teilweise aufgerissen. Die Stadtverwaltung habe „trotz größter Bemühungen“ keinen alternativen Standort finden können. Eine Alternative werde es allerdings geben: ein Sommerfest am Samstag, 5. August, rund um das Gemeinschaftshaus im Eichenweg.

Als das Siedlerfest 2022 einen Neustart nach der Pandemie wagte, hatte der Heinrich-Lang-Platz als Traditionsstandort nicht zur Verfügung gestanden. Es war auf das Sportgelände des ASV am Birkenweg ausgewichen worden. Ein Festumzug hatte aufgrund der Bauarbeiten nicht stattfinden können. In diesem Jahr seien die Verkehrsbeeinträchtigungen in der Siedlung noch größer, erklärt auf Anfrage Rita Hagel, Vorstandsmitglied der Siedlergemeinschaft. Es geht unter anderem um die Verlegung von Fernwärmeleitungen im Stadtteil.

ASV-Gelände kommt an

Auf dem ASV-Gelände hätte der Verein trotzdem wieder gerne gefeiert, betont Hagel. Dieses werde jedoch in Teilen als Zwischenlager für den Aushub der Tiefbau-Projekte genutzt, und es sei bis zuletzt nicht klar gewesen, ob es bis zum Fest im August geräumt wäre. Hagel: „Die Stadt konnte noch keine Zusage machen, was für uns wiederum bedeutete, dass wir nicht genügend Vorlauf hätten, um die für das Fest erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Dafür muss man heute mit drei bis vier Monaten rechnen.“ Ein Ausweichen zur Siedlungsschule sei geprüft worden, aber auch nicht möglich gewesen.

So werde jetzt am eigenen Gemeinschaftshaus ein Sommerfest ab 15 Uhr gefeiert, das der Verein mit einem besonderen Programm aufwerten möchte. Musik, Tanzvorführungen, Kinderschminken, eine Cocktailbar sowie nach Einbruch der Dunkelheit eine Lichter- und Lasershow sind angekündigt. Ziel für 2024 sei wieder ein mehrtägiges Fest beim ASV samt dem ersten Umzug durch das Stadtteil seit 2019, kündigt Hagel an.