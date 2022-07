Das Siedlerfest findet in einer Woche nach der Corona-Pause erstmals wieder statt. Die ausrichtende Siedlergemeinschaft kündigt aber ein verändertes Programm und einen neuen Veranstaltungsplatz an.

Gefeiert wird von Freitag, 5. August, bis Sonntag, 7. August, auf dem ASV-Gelände im Birkenweg 16a. Vom traditionellen Heinrich-Lang-Platz sei man wegen angekündigter Bauarbeiten abgerückt, berichtet Rosemarie Riegel, Schriftführerin der Siedlergemeinschaft. Die Entscheidung für die Ausrichtung des Siedlerfests sei überhaupt recht kurzfristig gefallen, nachdem das Brezelfest erfolgreich über die Bühne gegangen war. „Es war lange unklar“, so Riegel über die Abwägungen innerhalb des Vereins.

Verzichtet werde auf den in früheren Jahren beliebten Umzug durch den nördlichen Stadtteil. Auch hier seien Baustellen auf der Strecke befürchtet worden. Außerdem seien die organisatorischen Hürden nach der Corona-Unterbrechung hoch gewesen. Die Entscheidungen beträfen nur das Fest in diesem Jahr; 2023 könne es wieder ganz anders aussehen, betont Riegel.

Boxen im Festzelt-Ring

Den Auftakt am Freitag ab 20 Uhr mit Einlass ab 19 Uhr macht ein ebenfalls traditioneller Programmpunkt: das Siedlerfest-Boxen. Boxclubs aus Speyer und Umland – allen voran der AV 03 Speyer, der 1. BC Speyer und der BC Schifferstadt – schickten Athleten in den Festzelt-Ring auf dem Sportgelände. Karten für 5 Euro gebe es an der Abendkasse. Besucher bis 16 Jahre hätten freien Eintritt zum Boxen.

Am Samstag werde ab 15 Uhr unter anderem mit einem Rummel für die jüngsten Besucher gefeiert, bevor für 18 Uhr ein Platzkonzert mit dem Fanfarenzug und für 18.30 Uhr die Eröffnungsrede von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) angesetzt sind. Danach folgt weitere Live-Musik: Die Band Martina Extra3 ist gebucht.

Am Sonntag sind laut Riegel um 10 Uhr ein Schafkopfturnier, um 11 Uhr ein Frühschoppen und um 21.30 Uhr die Verlosung der „Sau Jolante“ Fixpunkte im Programm.