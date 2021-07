Die Siedlergemeinschaft hat zum zweiten Mal in Folge das Siedlerfest abgesagt. Hintergrund sind laut Vereinsmitteilung „die bekannten Gegebenheiten“, also die Infektionsgefahren und Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie. „Die Gesundheit der Besucher ist das Wichtigste“, so der Verein. Das traditionsreiche Fest mit einem großen Umzug durch den nördlichen Stadtteil ist im August in „normalen“ Jahren eine der größten städtischen Veranstaltungen. Für die Siedlergemeinschaft ist es eine wichtige Einnahmequelle, für weitere Vereine eine gute Gelegenheit, sich öffentlich zu präsentieren.