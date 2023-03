Einen Blick hinter die Kulissen verschiedener Geschäfte können Interessierte beim siebten städtischen „Abendbummel“ am Dienstag, 25. April, dieses Mal in der Auestraße, erhaschen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, begrüßt die Oberbürgermeisterin der Domstadt, Stefanie Seiler (SPD), die Teilnehmer um 18 Uhr vor dem Geschäft Fahrrad Weindel. Welche Geschäfte besucht werden, sei derzeit noch geheim. Die verbindliche Anmeldung zum Abendbummel ist ab sofort unter Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer möglich, per E-Mail an heidi.jester@stadt-speyer.de. Die Eintrittskarten werden mit der Post versandt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Anzahl der Plätze begrenzt. Bei der sechsten Ausgabe des Veranstaltungsformats ging es im vergangenen Oktober durch die Innenstadt.