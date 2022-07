Ein siebenjähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag, 17.25 Uhr, in der Lindenstraße verletzt worden. Unfallverursacher war er laut Polizei selbst: Er sei auf dem Radweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen und mit einem stehenden Pedelec-Fahrer zusammengestoßen. Die Beamten berichten: „Der kleine Junge stürzte und verletzte sich leicht am rechten Knie.“ Die Schürfwunden seien mit einem Pflaster versorgt worden, der Junge sei vorsorglich jedoch zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.