15 weitere Infektionsfälle sind am Dienstag in die Statistik des Landes eingeflossen, sodass die Stadt Speyer jetzt bei 231 Corona-Fällen, davon 60 noch erkrankt, und einer Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 85 liegt.

Die Stadtverwaltung hat aus diesem Grund laut Sprecherin Lisa Eschenbach am Nachmittag eine überarbeitete Allgemeinverfügung mit Auflagen entworfen, zu der sie aber noch keine Auskünfte erteilt. Sie müsse erst mit dem Land abgestimmt werden und würde – spätestens am Donnerstag – nur dann in Kraft treten, falls keine übergreifenden landesweiten Regeln kämen. Die Stadt erhoffe sich dazu Klarheit am Mittwoch nach dem angekündigten Statement der Bundeskanzlerin.

Weniger Leute in Trausaal und Trauerhalle

Die Stadtverwaltung hat indes schon einzelne Veranstaltungen abgesagt, ist bei Terminen für Bürger in Amtsräumen wieder auf obligatorische Anmeldung umgestiegen und hat auch die Regeln für Standesamt und Friedhof wieder verschärft: Hochzeiten dürfen nur noch zwölf Personen inklusive Standesbeamter und Brautpaar mit Mund-Nasen-Bedeckung beiwohnen, in der Trauerhalle ist bei 20 Personen Schluss.