Von 367,9 auf 352 ist in Speyer der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Corona-Neuinfektionen (umgerechnet auf 100.000 Bürger) am Dienstag gesunken. Er bleibt dennoch alarmierend hoch, der höchste im Bundesland. Elf neue Fälle sind am Dienstag in die Statistik des Landesuntersuchungsamts eingeflossen. Von 533 Infizierten seit Beginn der Pandemie gelten 325 als aktuelle Fälle.

Unter anderem beschäftigen neue Infektionen an Schulen das Gesundheitsamt. Auch Kitas sind betroffen. Die Stadtverwaltung kündigt an, Kitas in eigener Trägerschaft zu verpflichten und solchen in privater Hand zu empfehlen, feste, voneinander getrennte Gruppen zu bilden. So werde der Kontakt zwischen Kindern und pädagogischem Personal reduziert und das Infektionsrisiko verringert. In Kitas mit sogenannten offenen Konzepten gibt es diese Trennung teilweise nicht.