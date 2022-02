Im Vergleich zu den Vortagen hat das Landesuntersuchungsamt am Wochenende geringe Werte für Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zwei weitere Fälle sind demnach für Speyer am Sonntag, 32 am Samstag in die Statistik eingeflossen. Die Inzidenz für den Stadtbereich – am Freitag bei 794,2 – lag noch bei 561,7. Denkbar ist jedoch nach den Erfahrungen der Vorwochen, dass am Samstag und Sonntag nicht alle tatsächlichen Infektionen weitergemeldet wurden. Nahezu unverändert blieb die Inzidenz im Kreis Germersheim (1493,7), wo am Wochenende keine Neuinfektionen weitergemeldet werden. Im Rhein-Pfalz-Kreis ist sie nach 99 Neuinfektionen an den beiden Tagen auf 519,5 gesunken.