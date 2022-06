Der unerfreuliche Aufwärtstrend bei Infektionen mit dem Coronavirus hält in Speyer an. Am Dienstag wurden vom Landesuntersuchungsamt 52 Neuinfektionen gemeldet – was erstmals seit längerer Zeit wieder eine Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 300 bedeutet: 319,2. Noch eine Woche zuvor hatte dieser Wert bei rund 150 gelegen. Die 20- bis 59-Jährigen weisen in Speyer mit 401,1 den höchsten Wert im Altersgruppen-Vergleich auf. 16.801 Bürger haben in der Domstadt seit Pandemie-Beginn Corona-Infektionen gemeldet.