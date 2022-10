Die kurz nach Beginn der Pandemie bundesweit eingeführte Sieben-Tage-Inzidenz galt lange als wichtigster Gradmesser für das Infektionsgeschehen. Das änderte sich spätestens mit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Wiederholt hatte die Ärztliche Direktorin des St. Vincentius-Krankenhauses, Cornelia Leszinski, auf den Bedeutungsverlust der Inzidenz hingewiesen, weil auch die Meldewilligkeit der Infizierten nachgelassen hatte.

Experten wie Leszinski vermuteten eine deutlich höhere Dunkelziffer als zuvor. Auch der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch sieht die Werte nicht mehr als zuverlässig im Kampf gegen die Pandemie an. Trotzdem werden sie weiter veröffentlicht: In Speyer werden aktuell täglich rund 100 neue Fälle – am Donnerstag waren es 95 – gemeldet. Seit Beginn der Pandemie gab es in der Stadt 21.180 registrierte Corona-Infektionen. Die Anzahl der in Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen liegt seit einiger Zeit unverändert bei 129. Viele rheinland-pfälzische Gemeinden weisen derzeit wieder eine Inzidenz über 1000 auf, in Speyer liegt der Wert bei 682,3. Der landesweite Durchschnitt wird mit 919,9 angegeben.