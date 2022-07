80 Neuinfektionen mit dem Coronavirus haben laut Landesuntersuchungsamt am Dienstag die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Speyer deutlich in die Höhe getrieben. Sie liegt jetzt bei 549,9 (Vortag 502). Am höchsten ist sie demnach in der Altersklasse der 20- bis 59-Jährigen mit 672,3. Seit Beginn der Pandemie sind für 17.825 Speyererinnen und Speyerer Infektionen gemeldet worden, 117 Personen sind an oder mit dem Virus verstorben.