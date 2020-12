In Speyer ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner seit Mittwoch wieder die höchste im Bundesland. Sie liegt bei 401,5. Für die Domstadt meldete das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Mittwoch 40 weitere nachgewiesene Infektionsfälle. Somit haben sich seit Ausbruch der Pandemie 1112 Speyerer mit Corona angesteckt. Der Tod von bisher zwölf Menschen aus Speyer steht im Zusammenhang mit einer Virusinfektion. Rein rechnerisch gibt es in der Stadt derzeit 586 aktive Fälle.

