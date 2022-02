In Speyer lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen am Sonntag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 892,8 (Vortag: 900,7), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 803,2 (853,6) und in Ludwigshafen bei 789,03 (860,0). Für das Stadtgebiet Speyer werden derzeit insgesamt 2029 aktuelle Corona-Fälle gemeldet, die Anzahl der Neuinfektionen über das Wochenende wurde am Sonntag mit 13 angegeben.

Die höchste Inzidenz in Speyer hatte am Sonntag nach wie vor die Gruppe der Personen unter 20 Jahren (1228,3). Bei den Über-60-Jährigen hat die Inzidenz 356,1 betragen. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei 1099,1. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 6,58 (Vortag: 6,65).