Für die Stadt Speyer sind am Samstag fünf und am Sonntag vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus in die Landesstatistik eingeflossen. Am Freitag hatte es seitens des Gesundheitsamts Meldeprobleme gegeben und es war kein neuer Fall weitergegeben worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag am Sonntag bei 130,5. Nach fünf Werktagen unter 165 (für die Schulen) und 150 (für den Einzelhandel) könnten bisherige Beschränkungen gelockert werden. Speyerer Schulen sind komplett im Distanzunterricht, Einzelhändler aus vielen Branchen dürfen nur Abholdienste anbieten.