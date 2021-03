Mit sieben Corona-Neuinfektionen am Sonntag und einer weiteren am Samstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt Speyer übers Wochenende deutlich gestiegen – auf 29,7 pro 100.000 Einwohner, so das Landesuntersuchungsamt. Am Donnerstag war der Wert mit 15,8 so gering wie lange nicht mehr gewesen, am Freitag hatte er bei 17,8 gelegen. Wegen des hohen Anteils der britischen Mutante werden steigende Werte erwartet. 2041 Speyerer Infizierte gab es seit Pandemie-Start, 55 davon gelten als aktuell erkrankt. Der Rhein-Pfalz-Kreis lag am Sonntag bei einer 78,3 Inzidenz, der Kreis Germersheim bei 99,2.