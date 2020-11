Die Anzahl der Corona-Infizierten in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in der früheren Kurpfalzkaserne hat sich nochmals um sieben erhöht. Somit gebe es nun 52 bestätigte Infektionen, teilt die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes mit. Am Montag war über 30 neue Fälle berichtet worden, die den Zwischenstand auf 45 angehoben hatten.

Fünf der neu festgestellten Infizierten waren laut ADD Neuankömmlinge mit familiärem Zusammenhang, die sich als Kontaktpersonen bereits in Quarantäne befanden. Ein weiterer Fall beziehe sich auf einen Neuankömmling in Isolation innerhalb der Einrichtung, der siebte gehe auf einen Test vom vorigen Samstag zurück, der zunächst uneindeutig ausgefallen sei. Nur die letztgenannte Person stammt laut ADD aus dem unter Quarantäne stehenden „Haus 8“, in dem es vorige Woche den größeren Ausbruch gegeben hatte. Die Ergebnisse der zweiten Testreihe vom Donnerstag liegen noch nicht vor.

Abgetrennte Bereiche

In der AfA in Speyer sind derzeit mehr als 800 Menschen untergebracht. Neben einem Quarantänehaus und einem Separationsflur für Neuankömmlinge (aktuell 61) steht ein Wohngebäude mit fast 150 Menschen seit dem Wochenende unter Quarantäne, so der Betreiber. „Die infizierten Personen aus dem Wohngebäude werden in abgetrennten Bereichen in der Turnhalle der AfA Speyer untergebracht.“