Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Wochenende sieben weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet, davon vier am Samstag und drei am Sonntag. Damit liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert aktuell bei 63,3. Weitere Todesfälle in der Domstadt im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet, nachdem am Donnerstag und Freitag vergangene Woche zwei in die Statistik aufgenommen werden mussten. Der Inzidenzwert ist trotz der neuen positiven Fälle im Vergleich zu Freitag vergangene Woche gesunken: Am 20. August hatte er noch bei 77,1 gelegen. Die 50er-Marke ist in der Domstadt seit Sonntag, 15. August, überstiegen. Laut einer Statistik des Robert-Koch-Institus haben sich in den vergangenen sieben Tagen 31 Speyererinnen und Speyerer nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Zwölf von ihnen gehören demnach der Gruppe der 15- bis 34-Jährigen an. Aus den Altersgruppen der 35- bis 59-Jährigen sowie bei den Über-80-Jährigen haben sich jeweils sieben Personen infiziert. Drei Infektionen wurden bei Personen zwischen fünf und 14 Jahren festgestellt, jeweils eine in der Gruppe der Unter-Vier-Jährigen und der Personen zwischen 60 und 79 Jahren.