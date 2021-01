Sieben Männer im Alter von 17 bis 25 Jahren hat die Polizei am Donnerstagnachmittag auf der Ladefläche eines Lkw am Rasthof Binsfeld an der A61 bei Speyer angetroffen. Wie das Polizeipräsidium „Rheinpfalz“ in Ludwigshafen am Montag auf Anfrage informierte, hatte der 47 Jahre alte bulgarische Fahrer die Polizei informiert, nachdem er Stimmen aus dem Laderaum seines Lkw gehört hatte. Die sieben Männer gaben laut Polizei an, aus Afghanistan zu stammen. Sie befanden sich in einem körperlich guten Zustand, was eine ärztliche Untersuchung nach Polizeiangaben bestätigte. Die sieben Personen wurden zur nahe gelegenen Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in der früheren Kurpfalzkaserne in Speyer gebracht. Geladen hatte der Lkw Papierpaletten. Wohin er unterwegs war, konnte die Polizei nicht mitteilen. Der Auflieger, auf dem die sieben Personen gefunden worden waren, stammt aus der Türkei. Der Fahrer will den Aufleger erst in Bulgarien übernommen haben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Einschleusung von Ausländern und Verdachts der illegalen Einreise gegen Fahrer und Afghanen. Der Fahrer kam jedoch nach Feststellung und Überprüfung seiner Personalien wieder auf freiem Fuß, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Montag auf Anfrage mitteilte.